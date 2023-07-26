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СБУ задержала в Киеве "абитуриента", его подозревают в шпионаже для ГРУ

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 14:54
СБУ задержала в Киеве
Фото - СБУ

Контрразведка СБУ сообщила о задержании агента российского ГРУ, который собирал данные об обороне Киевской области.

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СБУ заявила, что задержанный житель Донецкой области с высшим техническим образованием был дистанционно завербован российскими спецслужбами в ноябре 2022 года.

По данным контрразведки, после этого он скрытно собирал информацию о местах дислокации и перемещениях подразделений ВСУ в Славянске. Он также фотографировал по заданию оккупантов последствия воздушных атак России по гражданской инфраструктуре для корректировки планируемых ударов. 

Затем подозреваемый выехал в Киев, где решил поступить в аспирантуру одного из вузов. Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали его действия и задержали в общежитии, где он получил комнату на время поступления.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.

Задержанный полностью признал свою вину. В случае вынесения ему судом обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.

Фото – СБУ
  • 25 июля СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу и руководителю запрещенной партии "Наши" Евгению Мураеву
  • 26 июля контрразведка СБУ сообщила, что выявила еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая готовила серию терактов в Запорожье.
Сергей Бережной
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