СБУ задержала в Киеве "абитуриента", его подозревают в шпионаже для ГРУ
Контрразведка СБУ сообщила о задержании агента российского ГРУ, который собирал данные об обороне Киевской области.
СБУ заявила, что задержанный житель Донецкой области с высшим техническим образованием был дистанционно завербован российскими спецслужбами в ноябре 2022 года.
По данным контрразведки, после этого он скрытно собирал информацию о местах дислокации и перемещениях подразделений ВСУ в Славянске. Он также фотографировал по заданию оккупантов последствия воздушных атак России по гражданской инфраструктуре для корректировки планируемых ударов.
Затем подозреваемый выехал в Киев, где решил поступить в аспирантуру одного из вузов. Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали его действия и задержали в общежитии, где он получил комнату на время поступления.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.
Задержанный полностью признал свою вину. В случае вынесения ему судом обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.
- 25 июля СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу и руководителю запрещенной партии "Наши" Евгению Мураеву.
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