СБУ затримала у Києві "абітурієнта", якого підозрюють у шпигунстві для ГРУ

Контррозвідка СБУ повідомила про затримання агента російського ГРУ, який збирав дані про оборону Київської області.

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СБУ заявила, що затриманого жителя Донецької області з вищою технічною освітою дистанційно завербували російські спецслужби в листопаді 2022 року.

За даними контррозвідки, після цього він потай збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов'янську. Він також фотографував за завданням окупантів наслідки повітряних атак Росії по цивільній інфраструктурі для коригування запланованих ударів.

Потім підозрюваний виїхав до Києва, де вирішив вступити до аспірантури одного з вишів. Співробітники СБУ поетапно задокументували його дії та затримали у гуртожитку, де він отримав кімнату на час вступу.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру у державній зраді за умов воєнного стану.

Затриманий повністю визнав свою провину. У разі винесення йому судом обвинувального вироку йому загрожує довічне ув'язнення.

25 липня СБУ повідомила про підозру у державній зраді екснардепу та керівнику забороненої партії "Наші" Євгену Мураєву.

26 липня контррозвідка СБУ повідомила, що виявила ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка готувала серію терактів у Запоріжжі.

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