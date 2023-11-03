Контрразведка поймала "крота" в Запорожской ОВА, работал в отделе кибербезопасности – СБУ
СБУ сообщила, что выявила и задержала российского "крота", который был главным специалистом отдела кибербезопасности Запорожской ОВА.
Контрразведка СБУ задержала информатора российской ФСБ, который в октябре 2023 года устроился в Запорожскую областную военную администрацию на должность главного специалиста отдела кибербезопасности.
По данным спецслужб, задержанный пытался получить доступ к секретной информации о дислокации ВСУ и оборонных закупках, но не успел передать врагу никакой существенной информации.
Как сообщается, подозреваемый – житель Запорожья, инженер-радиотехник, который ранее работал на одном из местных предприятий и занимался техобслуживанием военной техники Сил обороны.
Контрразведка считает установленным, что он по собственной инициативе предложил оккупантам помощь в войне против Украины. По заданию ФСБ задержанный скрытно снимал на телефон производственные мощности предприятия и находившуюся там военную технику. Также он пытался найти в Запорожье ремонтные базы и другие логистические центры Сил обороны.
При обыске у задержанного изъят мобильный телефон с уликами.
Злоумышленнику сообщили о подозрении, он находится под стражей. В случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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