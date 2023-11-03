UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Контрразведка поймала "крота" в Запорожской ОВА, работал в отделе кибербезопасности – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 10:30
Контрразведка поймала
Фото - СБУ

СБУ сообщила, что выявила и задержала российского "крота", который был главным специалистом отдела кибербезопасности Запорожской ОВА. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Контрразведка СБУ задержала информатора российской ФСБ, который в октябре 2023 года устроился в Запорожскую областную военную администрацию на должность главного специалиста отдела кибербезопасности.

По данным спецслужб, задержанный пытался получить доступ к секретной информации о дислокации ВСУ и оборонных закупках, но не успел передать врагу никакой существенной информации. 

Как сообщается, подозреваемый – житель Запорожья, инженер-радиотехник, который ранее работал на одном из местных предприятий и занимался техобслуживанием военной техники Сил обороны.

Контрразведка считает установленным, что он по собственной инициативе предложил оккупантам помощь в войне против Украины. По заданию ФСБ задержанный скрытно снимал на телефон производственные мощности предприятия и находившуюся там военную технику. Также он пытался найти в Запорожье ремонтные базы и другие логистические центры Сил обороны.

При обыске у задержанного изъят мобильный телефон с уликами.

Фото – СБУ

Злоумышленнику сообщили о подозрении, он находится под стражей. В случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агент ФСБсбуконтрразведкаЗапорожская ОВА

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 