Контрразведка поймала "крота" в Запорожской ОВА, работал в отделе кибербезопасности – СБУ

СБУ сообщила, что выявила и задержала российского "крота", который был главным специалистом отдела кибербезопасности Запорожской ОВА.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Контрразведка СБУ задержала информатора российской ФСБ, который в октябре 2023 года устроился в Запорожскую областную военную администрацию на должность главного специалиста отдела кибербезопасности.

По данным спецслужб, задержанный пытался получить доступ к секретной информации о дислокации ВСУ и оборонных закупках, но не успел передать врагу никакой существенной информации.

Как сообщается, подозреваемый – житель Запорожья, инженер-радиотехник, который ранее работал на одном из местных предприятий и занимался техобслуживанием военной техники Сил обороны.

Контрразведка считает установленным, что он по собственной инициативе предложил оккупантам помощь в войне против Украины. По заданию ФСБ задержанный скрытно снимал на телефон производственные мощности предприятия и находившуюся там военную технику. Также он пытался найти в Запорожье ремонтные базы и другие логистические центры Сил обороны.

При обыске у задержанного изъят мобильный телефон с уликами.

Злоумышленнику сообщили о подозрении, он находится под стражей. В случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозит до 12 лет лишения свободы.

26 июля 2023 года контрразведка СБУ сообщила о задержании агента российского ГРУ, который собирал данные об обороне Киевской области.

8 сентября контрразведка СБУ заявила, что задержала по горячим следам российскую корректировщицу воздушной атаки России по Сумам.

17 октября контрразведка задержала российского информатора в Национальной гвардии.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.