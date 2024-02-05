СБУ: Разоблачена сеть ФСБ, в нее входила инженер оборонного завода - фото

Фигурантам грозит пожизненное заключение по подозрению в государственной измене

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила об нейтрализации разветвленной агентурной сети российской Федеральной службы безопасности. Среди задержанных - инженер оборонного завода и чиновница городского совета в Донецкой области, сообщили правоохранители.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В результате спецоперации были одновременно задержаны пятеро агентов РФ, действовавших в Одесской, Запорожской и Донецкой областях, пишет спецслужба.

По данным следствия, подозреваемые разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на прифронтовых территориях, пытались обнаружить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны, а также их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, на которых ремонтируют тяжелое вооружение украинских защитников.

Кроме того, фигуранты собирали сведения о последствиях российских прилетов и верифицировали координаты для новых ракетных атак оккупантов, отмечает СБУ.

Как объясняет ведомство, для конспирации подозреваемые действовали отдельно друг от друга, однако были подотчетны одному куратору группы - кадровому сотруднику ФСБ, его данные уже известны СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Правоохранители приводят такой перечень подозреваемых по областям:

→ Донецкая: задержана должностница отдела одного из горсоветов области, бывший глава местного коммунального предприятия и жительница Краматорска;

→ Запорожская: задержана инженерка-технология одного из оборонных предприятий Запорожья, по данным следствия, сливала в ФСБ разведданные по ремонту боевой техники на производственных мощностях завода;

→ Одесская: задержан чиновник транспортной компании, СБУ пишет, что по указанию российской спецслужбы он собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.

По данным правоохранителей, до вербовки ФСБ каждый из фигурантов был активным участником прокремлевских групп в популярных мессенджерах – так они попали в поле зрения спецслужбы РФ, которая затем дистанционно привлекла их к сотрудничеству.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, им грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

29 ноября 2022 года СБУ сообщила о задержании работника одного из украинских оборонных заводов, его подозревают в том, что он корректировал ракетные удары России по критической инфраструктуре Запорожской области.

Читайте также: Контрразведка поймала "крота" в Запорожской ОВА, работал в отделе кибербезопасности - СБУ