Работник украинского оборонного завода наводил российские ракеты по Запорожью – СБУ
Контрразведка Службы безопасности задержала подозреваемого в корректировке российских ракет во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожской области. Об этом сообщает СБУ.
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Задержан работник одного из украинских оборонных заводов, его подозревают в том, что он корректировал ракетные удары России по критической инфраструктуре Запорожской области – в первую очередь, по энергетическим объектам.
По данным следствия, после российских воздушных ударов подозреваемый выходил для фиксации последствий прилетов и передачи врагу соответствующих данных.
СБУ подозревает задержанного в сборе и передаче россиянам информации о местах временного базирования и перемещения украинской военной техники в Запорожье.
По данным следствия, задержанного в начале полномасштабного вторжения завербовали спецслужбы РФ, которые заметили его из-за пророссийской "активности" в соцсетях.
Задержанному сообщили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 25 ноября контрразведка сообщила о задержании экс-чиновника МВД, который вез россиянам данные о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР и Азова.
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