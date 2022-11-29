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Работник украинского оборонного завода наводил российские ракеты по Запорожью – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 10:32
Работник украинского оборонного завода наводил российские ракеты по Запорожью – СБУ - Фото
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала подозреваемого в корректировке российских ракет во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожской области. Об этом сообщает СБУ.

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Задержан работник одного из украинских оборонных заводов, его подозревают в том, что он корректировал ракетные удары России по критической инфраструктуре Запорожской области – в первую очередь, по энергетическим объектам.

Работник украинского оборонного завода наводил российские ракеты по Запорожью – СБУ

По данным следствия, после российских воздушных ударов подозреваемый выходил для фиксации последствий прилетов и передачи врагу соответствующих данных.

СБУ подозревает задержанного в сборе и передаче россиянам информации о местах временного базирования и перемещения украинской военной техники в Запорожье.

По данным следствия, задержанного в начале полномасштабного вторжения завербовали спецслужбы РФ, которые заметили его из-за пророссийской "активности" в соцсетях.

Работник украинского оборонного завода наводил российские ракеты по Запорожью – СБУ

Задержанному сообщили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Наталія Медведєва
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