СБУ: Экс-чиновник МВД вез россиянам данные о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР и Азова – видео

Военная контрразведка и следователи СБУ провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению бывшего сотрудника МВД Украины, решившего перейти на сторону страны-агрессора. Чтобы показать свою "пользу", он собрал засекреченную информацию о руководстве и кадровых сотрудниках силовых ведомств Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, мужчина планировал лично передать данные в посольство РФ в Будапеште на флешке. Сотрудники СБУ задержали его в пункте пропуска при попытке пересечь государственную границу.

В начале полномасштабной агрессии РФ мужчина проживал на территории Белой Церкви, был активным сторонником "русского мира", но руководствовался не только идеологическими мотивами, в частности рассчитывал стать "главным полицейским" столицы и Киевской области в случае захвата региона, сообщили в СБУ.

По данным Службы, злоумышленник находился на прямом контакте с российским диверсантом Игорем Безлером, а также поддерживал дружеские связи с другими представителями "милиции днр". Именно по их "наводке" задержанный начал собирать засекреченные данные о сотрудниках СБУ, ГУР, лидерах движения "Азов", а также военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Установлено, что он собирал также информацию о важных объектах ВСУ: базах, складах, арсеналах, местах их расположения.

Во время обысков у фигуранта обнаружены пистолет Макарова, символика террористической организации днр и запрещенной в Украине коммунистической партии.

Задержанному планируется сообщение о подозрении в государственной измене.

Сегодня контрразведка Службы безопасности заявила, что разоблачила еще одного агента ФСБ РФ в Киеве. Злоумышленника перебросили из временно оккупированного Крыма в столицу за месяц до полномасштабного вторжения, он собирал информацию для проведения диверсий.

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Вадим Ребрина

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