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СБУ задержала в Киеве агента ФСБ из Крыма, который должен был готовить диверсии: фото

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25.11.2022, 11:59
СБУ задержала в Киеве агента ФСБ из Крыма, который должен был готовить диверсии: фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Контрразведка Службы безопасности заявила, что разоблачила еще одного агента ФСБ РФ в Киеве. Злоумышленника перебросили из временно оккупированного Крыма в столицу за месяц до полномасштабного вторжения, он собирал информацию для проведения диверсий, сообщили в пресс-службе СБУ.

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По данным Службы, злоумышленник выполнял задачи ФСБ по сбору разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе. Полученную информацию он должен был передавать агрессору для планирования и подготовки диверсий против украинских военных подразделений и правоохранительных органов.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после увольнения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе. После захвата полуострова силовик перешел на сторону захватчиков, за что получил от них назначение в созданное оккупантами местное "управление полиции рф".

Таким образом, он попал в поле зрения ФСБ, которое решило завербовать его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины, сообщили в СБУ.

Следствие установило, что вражеский агент прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы и ожидал дальнейшей переброски на подконтрольную украинским властям территорию.

Такую команду он получил от агрессора почти за месяц до начала полномасштабного вторжения. Для выполнения вражеских задач мужчина пытался сформировать разветвленную сеть осведомителей. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов.

"Впрочем, реализовать преступные намерения ему не удалось. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили его, задокументировали незаконные действия и задержали в результате многоэтапной спецоперации", – говорится в сообщении.

СБУ задержала в Киеве агента ФСБ из Крыма, который должен был готовить диверсии: фото

В ходе обыска по месту временного пребывания задержанного в Киеве правоохранители обнаружили:

- внутренний паспорт гражданина России и российский паспорт для выезда за границу;
– мобильный телефон с подтверждениями законспирированной переписки с ФСБ через анонимный Телеграм-канал;
– материалы, подтверждающие прохождение "спецкурса" на территории временно оккупированного Крыма.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Вадим Ребрина
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