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СБУ: В Херсоне задержан местный, который помог ФСБ бежать на левый берег Днепра – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 10:58
СБУ: В Херсоне задержан местный, который помог ФСБ бежать на левый берег Днепра – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила о разоблачении пособника оккупантов — им оказался владелец местной станции прогулочных катеров, который, по данным следствия, добровольно предоставил сотрудникам ФСБ РФ плавсредства для переправки на левый берег Днепра.

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По данным Службы, мужчина отдал ФСБшникам шесть плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест.

Именно на этих катерах на левый берег Днепра "эвакуировались" кадровые сотрудники российской спецслужбы и еще несколько подразделений оккупационных группировок РФ, сообщили в СБУ.

Кроме того, по данным следствия, враг использовал эти плавсредства для принудительного вывоза части местных жителей во временно оккупированные районы Херсонской области.

В СБУ выяснили, что до широкомасштабного вторжения мужчина устраивал морские экскурсии в районе Железного порта.

СБУ: В Херсоне задержан местный, который помог ФСБ бежать на левый берег Днепра – фото

После временного захвата региона, рассказали в СБУ, он "перерегистрировал" собственный бизнес в пользу страны-агрессора и заключил "договор" с оккупационной администрацией.

СБУ: В Херсоне задержан местный, который помог ФСБ бежать на левый берег Днепра – фото

После освобождения областного центра злоумышленник пытался скрываться в городе, говорится в сообщении.

СБУ: В Херсоне задержан местный, который помог ФСБ бежать на левый берег Днепра – фото

Задержанному сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

  • Вчера, 23 ноября, Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного враждебного корректировщика в ходе контрдиверсионных мероприятий в освобожденных районах востока Украины.
Вадим Ребрина
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сбу фсб Херсон пособничество
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