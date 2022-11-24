СБУ: В Херсоне задержан местный, который помог ФСБ бежать на левый берег Днепра – фото

Служба безопасности сообщила о разоблачении пособника оккупантов — им оказался владелец местной станции прогулочных катеров, который, по данным следствия, добровольно предоставил сотрудникам ФСБ РФ плавсредства для переправки на левый берег Днепра.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным Службы, мужчина отдал ФСБшникам шесть плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест.

Именно на этих катерах на левый берег Днепра "эвакуировались" кадровые сотрудники российской спецслужбы и еще несколько подразделений оккупационных группировок РФ, сообщили в СБУ.

Кроме того, по данным следствия, враг использовал эти плавсредства для принудительного вывоза части местных жителей во временно оккупированные районы Херсонской области.

В СБУ выяснили, что до широкомасштабного вторжения мужчина устраивал морские экскурсии в районе Железного порта.

После временного захвата региона, рассказали в СБУ, он "перерегистрировал" собственный бизнес в пользу страны-агрессора и заключил "договор" с оккупационной администрацией.

После освобождения областного центра злоумышленник пытался скрываться в городе, говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Вчера, 23 ноября, Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного враждебного корректировщика в ходе контрдиверсионных мероприятий в освобожденных районах востока Украины.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.