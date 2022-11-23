СБУ задержала корректировщика массированного ракетного удара по Харькову – фото

Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного вражеского корректировщика в ходе контрдиверсионных мероприятий в освобожденных районах востока Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, злоумышленник "наводил" российские ракеты на военные и стратегически важные объекты Харьковской области.

Приспешником захватчиков оказался житель Донбасса, которого в начале полномасштабного вторжения завербовало подконтрольное агрессору "мгб днр", сообщили в спецслужбе.

По указанию врага он переехал в Харьков для сбора информации о местонахождении подразделений Сил обороны, военных и важных объектов критической инфраструктуры. Для этого выходил в город, где производил фото-, видеофиксацию объектов и обозначал их геолокацию на электронных картах, рассказали в СБУ.

Полученные сведения передавал через "связного". Им оказался боевик террористической организации ДНР, входивший в состав оккупационной группировки на восточном направлении.

Для коммуникации использовали предварительно отработанный телеграмм-канал, а передачу разведданных осуществляли в виде медиафайлов с текстовым описанием близлежащей территории объекта.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами переписки с оккупантами, сообщили в СБУ.

Ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

В результате сегодняшней ракетной атаки на Украину в Харькове остановлены электроснабжение и работа электротранспорта.

Вадим Ребрина

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