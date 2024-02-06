Служба безопасности Украины нейтрализовала действующую в Украине агентурную сеть военной контрразведки ФСБ РФ. По данным правоохранительного органа, в результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны пять участников вражеской группы, среди которых, в частности: бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.

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Все они, по данным следствия, держали связь с одним и тем же куратором – сотрудником ФСБ, который сейчас находится во временно оккупированном Крыму. Задачей мужчин, по данным СБУ, было передавать России разведданные о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах Украины.

По материалам следствия, экс-чиновника Службы внешней разведки завербовала ФСБ до полномасштабного вторжения, когда он находился на службе. С тех пор он собирал информацию о местах базирования украинских военных, а после 24 февраля 2022 года – о каналах переправки иностранного вооружения в Украину.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Также, отметили в органе, он передавал в ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системы охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Для максимальной конспирации он посылал информацию не по телефону, а передавал через сообщника, который выезжал за границу как волонтер и лично отчитывался представителю ФСБ. Особенно чувствительную информацию бывший разведчик передавал на флешке через контрабандистов из приграничных районов Украины.

Еще один человек, который ранее проходил службу в ГУР, сливал россиянам личные данные украинских защитников. Другой – сотрудник СБУ, разведывал для оккупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесской области, отметили в СБУ.

По данным следствия, чтобы завербовать участников группы, представители ФСБ, в частности, угрожали убить их семьи. В то же время за каждое выполненное задание мужчины получали средства от РФ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Сейчас следователи уже сообщили пятерым участникам агентурной сети о подозрении по статье о государственной измене, им может грозить пожизненное заключение. Правоохранители добавили, что мужчинам уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

5 февраля СБУ сообщила о разоблачении главы одного из структурных подразделений Верховного суда Украины. По данным следствия, он оправдывал агрессию РФ, ожидал нового наступления оккупантов и надеялся на скорую оккупацию Украины.

В тот же день СБУ сообщила об обезвреживании разветвленной агентурной сети российской Федеральной службы безопасности. Среди задержанных – инженер оборонного завода и чиновница городского совета в Донецкой области, сообщили правоохранители.

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