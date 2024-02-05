Служба безпеки України повідомила про викриття очільника одного зі структурних підрозділів Верховного суду. За даними слідства, він виправдовував агресію РФ, чекав нового наступу окупантів і сподівався на швидку окупацію України.

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Спецслужба повідомила, що у її розпорядженні є записи розмов, у яких підозрюваний заперечує суверенітет України та пропонує віддати загарбникам південні області, зокрема Одеську та Херсонську.

Окрім цього, пише СБУ, у спілкуванні зі своїм підлеглим посадовець героїзував найманців терористичної Групи Вагнера та підтримував їхню участь у війні проти України.

Правоохоронці зазначають, що фігурант також пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх областей.

Спецслужба зауважує, що підозрюваний висловлював свої надії щодо швидкої окупації України з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.

СБУ повідомляє, що ініційована нею лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності посадовця на користь РФ.

Правоохоронці наводять перелік того, що у підозрюваного виявили під час обшуків за місцем проживання:

→ мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;

→ майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;

→ ⁠спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

→ прокремлівську літературу.

Фігуранту повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, вчинених службовою особою.

Розслідування триває, підозрюваному загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Судячи з фото, у підозрюваного також знайшли паспорти РФ (не уточнюється, чиї саме) та роздруковану псевдонаукову статтю російського диктатора Володимира Путіна. Відповідний текст з'явився у липні 2021 року, у ньому Путін обстоює буцімто "історичну єдність" росіян та українців – надалі ця теза стала одним з виправдань повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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