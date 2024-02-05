СБУ: Задержан чиновник Верховного суда, оправдывавший оккупацию Украины – видео, фото
Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении главы одного из структурных подразделений Верховного суда. По данным следствия, он оправдывал агрессию РФ, ожидал нового наступления оккупантов и надеялся на быструю оккупацию Украины.
Спецслужба сообщила, что в ее распоряжении есть записи разговоров, в которых подозреваемый отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать захватчикам южные области, в частности, Одесскую и Херсонскую.
Кроме этого, пишет СБУ, в общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников террористической Группы Вагнера и поддерживал их участие в войне против Украины.
Правоохранители отмечают, что фигурант предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних областей.
Спецслужба отмечает, что подозреваемый выражал свои надежды на скорую оккупацию Украины с последующим установлением на ее территории кремлевского режима.
СБУ сообщает, что инициированная ею лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности должностного лица в пользу РФ.
Правоохранители приводят список того, который у подозреваемого обнаружили во время обысков по месту жительства:
→ мобильные телефоны и компьютеры с поличным;
→ почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;
→ специальное техническое средство незаконной слежки;
→ прокремлевскую литературу.
Фигуранту сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников, совершенных должностным лицом.
Расследование продолжается, подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Судя по фото, у подозреваемого также нашли паспорта РФ (не уточняется, чьи именно) и распечатанную псевдонаучную статью российского диктатора Владимира Путина. Соответствующий текст появился в июле 2021 года, в нем Путин отстаивает якобы "историческое единство" россиян и украинцев – в дальнейшем этот тезис стал одним из оправданий полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
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