Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении главы одного из структурных подразделений Верховного суда. По данным следствия, он оправдывал агрессию РФ, ожидал нового наступления оккупантов и надеялся на быструю оккупацию Украины.

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Спецслужба сообщила, что в ее распоряжении есть записи разговоров, в которых подозреваемый отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать захватчикам южные области, в частности, Одесскую и Херсонскую.

Кроме этого, пишет СБУ, в общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников террористической Группы Вагнера и поддерживал их участие в войне против Украины.

Правоохранители отмечают, что фигурант предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних областей.

Спецслужба отмечает, что подозреваемый выражал свои надежды на скорую оккупацию Украины с последующим установлением на ее территории кремлевского режима.

СБУ сообщает, что инициированная ею лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности должностного лица в пользу РФ.

Правоохранители приводят список того, который у подозреваемого обнаружили во время обысков по месту жительства:

→ мобильные телефоны и компьютеры с поличным;

→ почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;

→ ⁠специальное техническое средство незаконной слежки;

→ прокремлевскую литературу.

Фигуранту сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников, совершенных должностным лицом.

Расследование продолжается, подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Судя по фото, у подозреваемого также нашли паспорта РФ (не уточняется, чьи именно) и распечатанную псевдонаучную статью российского диктатора Владимира Путина. Соответствующий текст появился в июле 2021 года, в нем Путин отстаивает якобы "историческое единство" россиян и украинцев – в дальнейшем этот тезис стал одним из оправданий полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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