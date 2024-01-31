Ексголова Верховного Суду Князєв вийшов з СІЗО

Заставу змінювали сім разів – вона поступово зменшилася зі 107 млн до 18,168 млн грн

Всеволод Князєв виходить з СІЗО (Фото: Telegram Олег Новіков)

Колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва звільнено зі слідчого ізолятора під заставу. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Експосадовця підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі - $2,7 млн (~101,5 млн грн).

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Сьогодні за Князєва була внесена застава у 18,168 млн грн, вчора суд вчергове зменшив її з 20 млн грн.

За час слідства заставу Князєву зменшували сім разів. 31 травня 2023 року через вимогу захисту її знизили зі 107 до 75 млн грн, 5 вересня зменшили до 55 млн, 26 вересня – до 45 млн, 11 жовтня – до 35 млн, 5 грудня – до 27 млн, а 21 грудня – до 20 млн.

САП зазначає, що Князєв вийшов з-під варти під процесуальні обов'язки, зокрема:

→ носити електронний засіб контролю (електронний браслет);

→ не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

→ здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби Києва свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України й в’їзд в Україну.

У разі невиконання обов'язків застава може бути стягнена у дохід держави.

ДОВІДКА У травні 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України. За версією слідства, Князєв є членом "бек-офісу", який за хабар міг сприяти ухваленню необхідного для бізнесмена Костянтина Жеваго рішення.



16 травня ексголові Верховного Суду та його спільнику повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в розмірі $2,7 млн (~101,5 млн грн), повідомила САП. Князєву загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна. 31 травня Князєв заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома.

На засіданні 26 вересня Князєв заявив, що через арешт майна та активів не може проплатити інтернет у СІЗО, щоб підготуватися до суду та внести заставу.

У жовтні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та адвокатом, якого разом із Князєвим викрили на отриманні хабаря.

Згідно з угодою близько 50 млн грн перекажуть на потреби ЗСУ: 21 млн — гроші, які адвокат зобов'язався надати, ~29 млн — вилучені під час розслідування кошти.

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