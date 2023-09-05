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Ексголові Верховного Суду Князєву знов зменшили обсяг застави – з 75 до 55 млн грн

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 14:05
Ексголові Верховного Суду Князєву знов зменшили обсяг застави – з 75 до 55 млн грн - Фото
Всеволод Князєв (Фото: Юридична газета)

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва на 20 млн грн. Про це йдеться у резолютивній частині ухвали суду.

Суд задовольнив клопотання адвоката Князєва тільки щодо розміру застави, а в іншій частині — відмовив.

Повний текст ухвали зʼявиться ввечері 5 вересня.

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

31 травня Князєву вже знижували розмір застави через вимогу захисту – зі 107 до 75 млн грн.

  • 15 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України.
  • 16 травня ексголові Верховного Суду повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна.
  • 31 травня Князєв заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома.

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Мілана Головань
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Верховний судзаставаВсеволод Князєв
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