Экс-председателю Верховного Суда Князеву снова снизили залог – с 75 до 55 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда снизила размер залога для экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева на 20 млн грн. Об этом говорится в резолютивной части постановления суда.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Суд удовлетворил ходатайство адвоката Князева только по размеру залога, а в другой части отказал.

Полный текст постановления появится вечером 5 сентября.

Постановление вступило в законную силу с момента его объявления и отдельному обжалованию не подлежит. Возражения против этого определения могут быть поданы в ходе подготовительного производства в суде.

31 мая Князеву уже снижали размер залога из-за требования защиты – со 107 до 75 млн грн.

15 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины.

16 мая экс-председателю Верховного Суда сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

31 мая Князев заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома.

Читайте также: Княжеская стая. НАБУ подозревает главу Верховного суда в решении в пользу Жеваго: что известно

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.