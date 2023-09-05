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Экс-председателю Верховного Суда Князеву снова снизили залог – с 75 до 55 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 14:05
Экс-председателю Верховного Суда Князеву снова снизили залог – с 75 до 55 млн грн - Фото
Всеволод Князев (Фото: Юридическая газета)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда снизила размер залога для экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева на 20 млн грн. Об этом говорится в резолютивной части постановления суда.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката Князева только по размеру залога, а в другой части отказал.

Полный текст постановления появится вечером 5 сентября.

Постановление вступило в законную силу с момента его объявления и отдельному обжалованию не подлежит. Возражения против этого определения могут быть поданы в ходе подготовительного производства в суде.

31 мая Князеву уже снижали размер залога из-за требования защиты – со 107 до 75 млн грн.

  • 15 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины.
  • 16 мая экс-председателю Верховного Суда сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
  • 31 мая Князев заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома.

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Милана Головань
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