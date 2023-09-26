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Ексголові Верховного Суду зменшили заставу. Сказав, що не може сплатити інтернет у СІЗО

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 19:18
Ексголові Верховного Суду зменшили заставу. Сказав, що не може сплатити інтернет у СІЗО - Фото
Всеволод Князєв (Фото: Facebook)

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою у слідчому ізоляторі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, але зменшила розмір застави для на 10 млн грн. Під час суду Князєв заявив, що через арешт майна та активів не може проплатити інтернет у СІЗО, аби підготуватися до суду, та внести заставу, повідомляє громадська організація Центр протидії корупції. Експосадовця підозрюють у корупції у розмірі $2,7 млн.

Захист експосадовця просив замінити СІЗО на цілодобовий домашній арешт.

На засіданні Князєв заявив, що не збирається переховуватися від правосуддя та готовий відбувати покарання, якщо суд визнає його винним, передає ЦПК.

"Також колишній голова Верховного Суду скаржився на те, що все майно і всі рахунки його та його близьких родичів заарештовані. Нібито через це він не має коштів навіть на те, щоб оплатити платну послугу у СІЗО – доступ до інтернету", – зазначають активісти.

За словами Князєва, через відсутність доступу до мережі він буцімто не має можливості належно готуватися до суду, а через арешт майна не має можливості внести заставу, пише ЦПК.

Експосадовець заявив, нібито за нього теж ніхто не планує вносити заставу, тому він назвав тримання під партою фактично безальтернативним запобіжним заходом, йдеться у повідомленні.

Після заслуховування доводів сторін, колегія суддів вирішила залишити Князєва під вартою, проте зменшила розмір застави з 55 млн до 45 млн грн, підсумовує ЦПК.

Ще 5 вересня Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави для Князєва на 20 млн грн.

  • 15 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України. За версією слідства, Князєв є членом "бек-офісу", який за хабар міг сприяти ухваленню необхідного для бізнесмена Костянтина Жеваго рішення.
  • 16 травня ексголові Верховного Суду повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна.
  • 31 травня Князєв заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома.

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Артем Джеріпа
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корупціяВАКСВерховний судВсеволод Князєв
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