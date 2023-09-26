Экс-главе Верховного Суда уменьшили залог. Сказал, что не может оплатить интернет в СИЗО

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей в следственном изоляторе экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, но уменьшила размер залога на 10 млн грн. Во время суда Князев заявил, что из-за ареста имущества и активов не может проплатить интернет в СИЗО, чтобы подготовиться к суду, и внести залог, сообщает общественная организация Центр противодействия коррупции. Екс-чиновника подозревают в коррупции в размере $2,7 млн.

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Защита экс-чиновника просил заменить СИЗО на круглосуточный домашний арест.

На заседании Князев заявил, что не собирается скрываться от правосудия и готов отбывать наказание, если суд сочтет его виновным, передает ЦПК.

"Также бывший председатель Верховного Суда жаловался на то, что все имущество и все счета его и его близких родственников арестованы. Будто бы из-за этого он не имеет средств даже на то, чтобы оплатить платную услугу в СИЗО – доступ в інтернет", – отмечают активисты.

По словам Князева, из-за отсутствия доступа к сети он якобы не имеет возможности должным образом готовиться к суду, а из-за ареста имущества не имеет возможности внести залог, пишет ЦПК.

Экс-чиновник заявил, что за него тоже никто не планирует вносить залог, поэтому он назвал содержание под партой фактически безальтернативной мерой пресечения, говорится в сообщении.

После заслушивания доводов сторон коллегия судей решила оставить Князева под стражей, однако уменьшила размер залога с 55 млн до 45 млн грн, заключает ЦПК.

Еще 5 сентября Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога для Князева на 20 млн грн.

15 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины. По версии следствия, Князев является членом "бэк-офиса", который за взятку мог способствовать принятию необходимого для бизнесмена Константина Жеваго решения.

16 мая экс-председателю Верховного Суда сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

31 мая Князев заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома.

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