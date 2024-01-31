Экс-глава Верховного Суда Князев вышел из СИЗО

Залог меняли семь раз – он постепенно уменьшился со 107 млн до 18,168 млн грн

Всеволод Князев выходит из СИЗО (Фото: Telegram Олег Новиков)

Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев освобожден из следственного изолятора под залог. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Экс-чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере – $2,7 млн (~101,5 млн грн).

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Сегодня за Князева был внесен залог в 18,168 млн грн, вчера суд в очередной раз уменьшил его с 20 млн грн.

За время следствия залог Князева уменьшали семь раз. 31 мая 2023 года из-за требования защиты его снизили со 107 до 75 млн грн, 5 сентября уменьшили до 55 млн, 26 сентября – до 45 млн, 11 октября – до 35 млн, 5 декабря – до 27 млн, а 21 декабря – до 20 млн грн.

САП отмечает, что Князев вышел из-под стражи под процессуальные обязанности, в частности:

→ носить электронное средство контроля (электронный браслет);

→ не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

→ сдать на хранение в Главное управление Государственной миграционной службы Киева свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

В случае неисполнения обязанностей залог может быть взыскан в доход государства.

СПРАВКА В мае 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины. По версии следствия, Князев является членом "бэк-офиса", который за взятку мог способствовать принятию необходимого для бизнесмена Константина Жеваго решения.



16 мая экс-главе Верховного Суда и его сообщнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн, сообщила САП. Князеву грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. 31 мая Князев заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома.

На заседании 26 сентября Князев заявил, что из-за ареста имущества и активов не может оплатить интернет в СИЗО, чтобы подготовиться к суду и внести залог.

В октябре ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и адвокатом, которого вместе с Князевым разоблачили в получении взятки.

По соглашению, около 50 млн грн перечислят на нужды ВСУ: 21 млн – деньги, которые адвокат обязался предоставить, ~29 млн – изъяты в ходе расследования средства.

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