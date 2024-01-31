За ексголову Верховного Суду Князєва внесли заставу у 18 млн грн – ЦПК
За колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють у масштабній корупції, внесли заставу, повідомили у Центрі протидії корупції. Напередодні суд зменшив заставу до 18 млн грн.
За час слідства заставу Князєву зменшували сім разів. 31 травня 2023 року через вимогу захисту її знизили зі 107 до 75 млн грн, 5 вересня зменшено до 55 млн, 26 вересня до 45 млн, 11 жовтня до 35 млн, 5 грудня до 27 млн, а 21 грудня – до 20 млн.
Сам експосадовець на засіданні 26 вересня заявив, що через арешт майна та активів не може проплатити інтернет у СІЗО, аби підготуватися до суду та внести заставу.
Вчора, 30 січня, її знизили до 18 млн грн.
У ЦПК вважають малоймовірним, що гроші міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, позаяк всі його активи арештовані. Адвокати у грудні казали, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн.
Там також зазначили, що два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже 20 років. Дружина пояснила, що фактичні шлюбні відносини з чоловіком припинені з травня 2023 року внаслідок "несумісності характерів". Один із судів Миколаєва вже розглядає позов про поділ спільного майна подружжя.
- У травні 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України. За версією слідства, Князєв є членом "бек-офісу", який за хабар міг сприяти ухваленню необхідного для бізнесмена Костянтина Жеваго рішення.
- 16 травня ексголові Верховного Суду та його спільнику повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в розмірі $2,7 млн (~101,5 млн грн), повідомила САП.
- 31 травня Князєв заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома.