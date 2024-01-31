За ексголову Верховного Суду Князєва внесли заставу у 18 млн грн – ЦПК

Всеволод Князєв (Фото: Facebook)

За колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють у масштабній корупції, внесли заставу, повідомили у Центрі протидії корупції. Напередодні суд зменшив заставу до 18 млн грн.

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За час слідства заставу Князєву зменшували сім разів. 31 травня 2023 року через вимогу захисту її знизили зі 107 до 75 млн грн, 5 вересня зменшено до 55 млн, 26 вересня до 45 млн, 11 жовтня до 35 млн, 5 грудня до 27 млн, а 21 грудня – до 20 млн.

Сам експосадовець на засіданні 26 вересня заявив, що через арешт майна та активів не може проплатити інтернет у СІЗО, аби підготуватися до суду та внести заставу.

Вчора, 30 січня, її знизили до 18 млн грн.

У ЦПК вважають малоймовірним, що гроші міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, позаяк всі його активи арештовані. Адвокати у грудні казали, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн.

Там також зазначили, що два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже 20 років. Дружина пояснила, що фактичні шлюбні відносини з чоловіком припинені з травня 2023 року внаслідок "несумісності характерів". Один із судів Миколаєва вже розглядає позов про поділ спільного майна подружжя.