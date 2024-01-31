За экс-главу Верховного Суда Князева внесли залог в 18 млн грн – ЦПК

За время следствия залог уменьшали семь раз

Всеволод Князев (Фото: Facebook)

За бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в масштабной коррупции, внесли залог, сообщили в Центре противодействия коррупции. Накануне суд снизил залог до 18 млн грн.

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За время следствия залог Князева уменьшали семь раз. 31 мая 2023 года из-за требования защиты ее снизили со 107 до 75 млн грн, 5 сентября уменьшено до 55 млн, 26 сентября до 45 млн, 11 октября до 35 млн, 5 декабря до 27 млн, а 21 декабря – до 20 млн грн.

Сам экс-чиновник на заседании 26 сентября заявил, что из-за ареста имущества и активов не может оплатить интернет в СИЗО, чтобы подготовиться к суду и внести залог.

Вчера, 30 января, его снизили до 18 млн грн.

В ЦПК считают маловероятным, что деньги мог внести кто-то из семьи Князева самостоятельно, поскольку все его активы были арестованы. Адвокаты в декабре говорили, что семья подозреваемого может внести максимум 10 млн грн.

Там также отметили, что две недели назад Князев развелся со своей женой, с которой они пробыли в браке почти 20 лет. Супруга объяснила, что фактические брачные отношения с мужем прекращены с мая 2023 года в результате "несовместимости характеров". Один из судов Николаева уже рассматривает иск о разделе совместного имущества супругов.