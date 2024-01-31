За экс-главу Верховного Суда Князева внесли залог в 18 млн грн – ЦПК
За бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в масштабной коррупции, внесли залог, сообщили в Центре противодействия коррупции. Накануне суд снизил залог до 18 млн грн.
За время следствия залог Князева уменьшали семь раз. 31 мая 2023 года из-за требования защиты ее снизили со 107 до 75 млн грн, 5 сентября уменьшено до 55 млн, 26 сентября до 45 млн, 11 октября до 35 млн, 5 декабря до 27 млн, а 21 декабря – до 20 млн грн.
Сам экс-чиновник на заседании 26 сентября заявил, что из-за ареста имущества и активов не может оплатить интернет в СИЗО, чтобы подготовиться к суду и внести залог.
Вчера, 30 января, его снизили до 18 млн грн.
В ЦПК считают маловероятным, что деньги мог внести кто-то из семьи Князева самостоятельно, поскольку все его активы были арестованы. Адвокаты в декабре говорили, что семья подозреваемого может внести максимум 10 млн грн.
Там также отметили, что две недели назад Князев развелся со своей женой, с которой они пробыли в браке почти 20 лет. Супруга объяснила, что фактические брачные отношения с мужем прекращены с мая 2023 года в результате "несовместимости характеров". Один из судов Николаева уже рассматривает иск о разделе совместного имущества супругов.
- В мае 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины. По версии следствия, Князев является членом "бэк-офиса", который за взятку мог способствовать принятию необходимого для бизнесмена Константина Жеваго решения.
- 16 мая экс-председателю Верховного Суда и его сообщнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн (~101,5 млн грн), сообщила САП.
- 31 мая Князев заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома.