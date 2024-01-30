Ексголова Верховного Суду лишається під вартою ще на два місяці, заставу знову зменшили

Якщо запобіжний захід не подовжать, Князєв перебуватиме у СІЗО до 29 березня

Всеволод Князєв (Фото: Facebook)

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави на майже 2 млн грн і залишив під вартою ще на два місяці колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Князєв перебуватиме у слідчому ізоляторі до 29 березня, якщо суд не продовжить термін запобіжного заходу.

Суд зменшив обсяг застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

У разі внесення застави на нього буде покладено низку процесуальних обов'язків.

ДОВІДКА У травні 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України. За версією слідства, Князєв є членом "бек-офісу", який за хабар міг сприяти ухваленню необхідного для бізнесмена Костянтина Жеваго рішення. 16 травня ексголові Верховного Суду та його спільнику повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в розмірі $2,7 млн (~101,5 млн грн), повідомила САП. Князєву загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна. 31 травня Князєв заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома.

Це не перше зменшення застави Князєву: 31 травня 2023 року через вимогу захисту її знизили зі 107 до 75 млн грн, 5 вересня зменшено до 55 млн, 26 вересня до 45 млн, 11 жовтня до 35 млн, 5 грудня до 27 млн, а 21 грудня – до 20 млн.

Сам експосадовець на засіданні 26 вересня заявив, що через арешт майна та активів не може проплатити інтернет у СІЗО, аби підготуватися до суду, та внести заставу

У жовтні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та адвокатом, якого разом із Князєвим викрили на отриманні хабаря.

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