Экс-глава Верховного Суда остается под стражей еще на два месяца, залог снова уменьшили

Если мера пресечения не будет продлена, Князев будет находиться в СИЗО до 29 марта

Всеволод Князев (Фото: Facebook)

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога почти на 2 млн грн и оставили под стражей еще на два месяца бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Князев будет находиться в следственном изоляторе до 29 марта, если суд не продлит срок меры пресечения.

Суд уменьшил объем залога с 20 млн. грн. до 18,168 млн. грн.

В случае внесения залога на него будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

СПРАВКА. В мае 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины. По версии следствия, Князев является членом "бэк-офиса", который за взятку мог способствовать принятию необходимого для бизнесмена Константина Жеваго решения. 16 мая экспредседателю Верховного Суда и его сообщнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн, сообщила САП. Князеву грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. 31 мая Князев заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома.

Это не первое уменьшение залога Князеву: 31 мая 2023 года из-за требования защиты ее снизили со 107 до 75 млн грн, 5 сентября уменьшено до 55 млн, 26 сентября до 45 млн, 11 октября до 35 млн, 5 декабря до 27 млн, а 21 декабря – до 20 млн.

Сам экс-чиновник на заседании 26 сентября заявил, что из-за ареста имущества и активов не может проплатить интернет в СИЗО, чтобы подготовиться к суду, и внести залог

В октябре ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и адвокатом, которого вместе с Князевым разоблачили на получении взятки.

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