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Дело Князева. Адвокат пошел на соглашение со следствием, около 50 млн отдадут на ВСУ

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13.10.2023, 09:18
Дело Князева. Адвокат пошел на соглашение со следствием, около 50 млн отдадут на ВСУ - Фото
Адвокат Олег Горецкий. Фото: его Facebook

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и адвокатом, которого вместе с экс-главой Верховного Суда разоблачили на получении взятки в $2,7 млн (~101,5 млн грн). Около 50 млн грн перечислят в ВСУ согласно соглашению, отмечает САП. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Олеге Горецком.

Согласно соглашению суд признал адвоката виновным в пособничестве в передаче взятки и мошенничестве, пишет ведомство.

Суд присудил ему пять лет заключения без конфискации имущества, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком три года, отмечает САП.

В соответствии с условиями соглашения адвокат обязан сотрудничать со стороной обвинения и предоставлять разоблачительные показания.

Кроме этого, он должен перечислить 21 млн грн на специальный счет в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Минцифры – "Армия дронов", пишут правоохранители.

Также изъятые в ходе расследования около 29 млн грн будут перечислены на поддержку ВСУ, сообщает ведомство.

В порядке специальной конфискации взимается еще $350 000, отмечает САП.

  • 15 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины. По версии следствия, Князев является членом "бэк-офиса", который за взятку мог способствовать принятию необходимого для бизнесмена Константина Жеваго решения.
  • 16 мая экс-главе Верховного Суда и его пособнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн, сообщила САП. Князеву грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
  • 31 мая Князев заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома.

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Артём Джерипа, Юрий Смирнов
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коррупциясделкасапваксВсеволод Князеволег горецкий
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