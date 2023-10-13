Справа Князєва. Адвокат пішов на угоду зі слідством, близько 50 млн віддадуть на ЗСУ

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду викрили на отриманні хабаря у $2,7 млн (~101,5 млн грн). Близько 50 млн грн перерахують на ЗСУ згідно з угодою, зазначає САП. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про Олега Горецького.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Згідно з угодою суд визнав адвоката винуватим у пособництві в передачі хабаря та шахрайстві, пише відомство.

Суд присудив йому п'ять років ув'язнення без конфіскації майна, але звільнив особу від відбування покарання з випробовувальним терміном три роки, зазначає САП.

Відповідно до умов угоди адвокат зобов'язаний співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази.

Окрім цього, він має перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Мінцифри – "Армія дронів", пишуть правоохоронці.

Також вилучені в ході розслідування близько 29 млн грн буде перераховано на підтримку ЗСУ, повідомляє відомство.

У порядку спеціальної конфіскації стягується ще $350 000, зауважує САП.

15 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України. За версією слідства, Князєв є членом "бек-офісу", який за хабар міг сприяти ухваленню необхідного для бізнесмена Костянтина Жеваго рішення.

16 травня ексголові Верховного Суду та його спільнику повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в розмірі $2,7 млн, повідомила САП. Князєву загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

31 травня Князєв заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома.

Читайте також: Ексголові Верховного Суду зменшили заставу. Сказав, що не може оплатити інтернет у СІЗО

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.