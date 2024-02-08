СБУ: Коллаборант-"полицейский" из Запорожья приехал во Львов как ВПЛ и хотел убежать в ЕС
Служба безопасности Украины сообщила о совместном с Нацполицией задержании подозреваемого в коллаборационной деятельности. По данным следствия, мужчина вошел в оккупационное "МВД" и, в частности, помогал захватчикам во временно оккупированной части Запорожской области арестовывать украинцев, которых затем пытали.
Спецслужба отмечает, что правоохранители предотвратили побег из Украины фигуранта, входившего в состав незаконного "МВД РФ" на временно оккупированной части Запорожской области и участвовавшего в заключении местных участников сопротивления.
Контрразведчики задержали фигуранта во Львове, куда он скрыто прибыл для дальнейшего выезда в Евросоюз, отмечает ведомство.
По данным следствия, задержанный – житель Васильевского района Запорожья, в июне 2022 года мужчина поступил в ряды оккупационного "райотдела полиции", где его назначили "участковым отдела по делам несовершеннолетних".
СБУ отмечает, что на этой незаконной должности мужчина выполнял задачи РФ по подавлению сопротивления оккупантам: для этого фигуранта включили в состав "карательных отрядов", похищавших местных жителей прямо посреди улицы или из собственных домов.
После этого захватчики отвозили людей в российские застенки, где подвергали жестоким пыткам, в том числе с использованием электрического тока, отмечает спецслужба.
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Правоохранители сообщают, что задержанный также вместе с вооруженными оккупантами грабил дома местных жителей под видом обысков: у граждан похищали деньги, одежду, оргтехнику и другое частное имущество.
По данным СБУ, подозреваемого также привлекали к охране оккупационных "избиркомов" во время проведения псевдореферендума РФ по поводу незаконного "присоединения" области к составу России.
Однако, отмечает спецслужба, в конце 2023 подозреваемый выехал во Львов как внутренне перемещенное лицо с временно оккупированной территории – в городе он поселился у своих родственников и готовился нелегально пересечь границу в направлении соседней страны ЕС.
Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
- 5 февраля СБУ сообщила об обезвреживании разветвленной агентурной сети российской Федеральной службы безопасности. Среди задержанных – инженер оборонного завода и чиновница городского совета в Донецкой области, сообщили правоохранители.
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