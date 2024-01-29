СБУ: Затримано інформаторку окупантів, яка полювала на морпіхів ЗСУ на Миколаївщині – фото

За даними слідства, місцева мешканка стала інформаторкою спецслужб РФ та розвідувала місця базування Сил оборони

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання інформаторки російських спецслужб. Жінка розвідувала місця базування Сил оборони на Миколаївщині, стверджує спецслужба.

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За даними слідства, серед основних завдань підозрюваної було виявлення та передання можливих геолокацій місцеперебування командування та бойових підрозділів морської піхоти ЗСУ.

Щоб збирати розвіддані, жінка обходила місцевість та приховано фіксувала об'єкти українських військ, а також "втемну" використовувала знайомих, у яких розпитувала потрібну їй інформацію під виглядом довірливих розмов, пояснює СБУ.

Спецслужба зазначає, що отриману інформацію фігурантка надсилала загарбникам через анонімний чат у популярному месенджері, а у своїх розвідувальних звітах передавала електронні карти з позначками об'єктів та даними стосовно орієнтовної чисельності особового складу та військової техніки українських захисників.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Відомство повідомляє, що контррозвідники викрили підозрювану ще на початковому етапі її підривної діяльності, для цього СБУ покроково документувала всі злочинні дії фігурантки та затримала її на спробі виконання нового розвідувального завдання.

Це дозволило вчасно поінформувати командування ЗСУ і завдяки цьому змінити місця тимчасової дислокації та переміщення українських військ, зауважує спецслужба.

За даними СБУ, затримана – місцева мешканка, ідеологічна прихильниця рашизму, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ робила дописи у соцмережах на підтримку загарбників та захоплення частини території України.

У такий спосіб фігурантка потрапила у поле зору російської спецслужби, що дистанційно залучила її до співпраці, пояснюють правоохоронці.

Спецслужба зазначає, що під час обшуку у підозрюваної вилучили мобільний телефон, який та використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Жінка отримала підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Фігурантці загрожує до восьми років ув'язнення, наразі вона перебуває під вартою.

Фото: СБУ

16 січня СБУ повідомила про затримання охоронця дитсадка у Запорізькій області. За даними слідства, він є агентом воєнної розвідки РФ та наводив російські ракети на цивільну забудову.

24 січня СБУ заявила про затримання агента російської Федеральної служби безпеки, який готував серію ракетно-артилерійських ударів по позиціях Сил оборони у Донецькій області. Серед основних цілей окупантів були штаби та ключові опорні пункти підрозділів ЗСУ під Авдіївкою, пише відомство.

25 січня СБУ повідомила про затримання учасника російського хакерського угруповання "Народна Cyberармія РФ", підконтрольного російській Федеральній службі безпеки. За даними слідства, чоловік готував кібератаки на українські урядові сайти та наводив російські ракети на Харків.

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