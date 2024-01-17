СБУ: Затримано шахрая, фейкового підполковника спецслужби, який продавав посади
Служба безпеки України повідомила, що спільно з Державним бюро розслідувань затримала у Чернівецькій області фігуранта, який, за даними слідства, за гроші обіцяв "посади" в СБУ.
Спецслужба пише, що чоловік видавав себе за підполковника СБУ та пропонував "довірливим українцям" фейкове працевлаштування в одне з обласних управлінь відомства.
Водночас фігурант вимагав за це грошову винагороду – $10 000, зауважують правоохоронці.
СБУ зазначає, що фігуранта було затримано на гарячому – під час отримання ним усієї суми від "кандидата".
За даними слідства, фейковим "підполковником СБУ" виявився прикордонник-рядовий, який проходить службу за контрактом і не має жодного відношення до спецслужби.
Затриманий отримав підозру у зловживанні впливом, йому загрожує до восьми років з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному, а також додаткової кваліфікації його дій за статтею Кримінального кодексу про шахрайство.
- У жовтні ДБР разом з СБУ затримали та повідомило про підозру прокурору Фастівської окружної прокуратури Київської області: за даними слідства, посадовець вимагав хабар у приватного підприємства за закриття кримінальних проваджень.
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