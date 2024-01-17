СБУ: Задержан мошенник, фейковый подполковник спецслужбы, продававший должности
Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с Государственным бюро расследований задержала в Черновицкой области фигуранта, который, по данным следствия, за деньги обещал "должности" в СБУ.
Спецслужба пишет, что мужчина выдавал себя за подполковника СБУ и предлагал "доверчивым украинцам" фейковое трудоустройство в одно из областных управлений ведомства.
При этом фигурант требовал за это денежное вознаграждение – $10 000, отмечают правоохранители.
СБУ отмечает, что фигурант был задержан на горячем – при получении им всей суммы от "кандидата".
По данным следствия, фейковым "подполковником СБУ" оказался пограничник-рядовой, проходящий службу по контракту и не имеющий никакого отношения к спецслужбе.
Задержанный получил подозрение в злоупотреблении влиянием, ему грозит до восьми лет с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, а также дополнительной квалификации его действий по статье Уголовного кодекса о мошенничестве.
- В октябре ГБР вместе с СБУ задержали и сообщило о подозрении прокурору Фастовской окружной прокуратуры Киевской области: по данным следствия, чиновник требовал взятку у частного предприятия за закрытие уголовных производств.
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