Госбюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины задержало и сообщило о подозрении прокурору Фастовской окружной прокуратуры Киевской области. ГБР заявляет, что он требовал взятку у частного предприятия за закрытие уголовных производств.

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"Прокурор осуществлял надзор за соблюдением законов в ходе досудебного расследования в отношении предприятия. Он предложил представителю компании закрыть уголовное производство за $30 000. При этом он требовал представить половину оговоренной суммы, а остальное хотел получить уже после закрытия дела", – пишет ведомство.

После того, как прокурор взял "аванс" в туалетной кабинке одного из ресторанов Киева, он решил еще "чуть-чуть заработать" на предприятии и сообщил бизнесменам, что против предприятия расследуется еще одно уголовное дело, утверждает ГБР.

Согласно данным следствия, за дополнительные $15 000 он обещал "решить вопрос" и по этому делу, однако этот вопрос договорились обсудить после закрытия первого производства.

Прокурору сообщили о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

ГБР сообщило о подозрении заместителю комбата одной из воинских частей Ровенской области. Ведомство заявляет, что он обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривен дочери другого офицера этой части.

Судья Броварского горрайонного суда Киевской области получил от НАБУ и САП подозрение в получении неправомерной выгоды в размере $4 000. Правоохранители опубликовали фотографию портрета, вероятно, с лицом подозреваемого типа знаменитого "портрета императора Пшонки".

Мэр Сум и директор Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета получили подозрение в получении неправомерной выгоды на сумму 2,13 млн грн.

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