В Госдепе США отметили, что Украина в последнее время "агрессивно" борется с коррупцией

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер на брифинге заявил, что в последние недели Украина "агрессивно" борется с коррупцией и призвал Киев продолжать усилия в этом направлении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, вопросы коррупции обсуждали с президентом Владимиром Зеленским во время визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Миллер заявил, что члены Конгресса США и члены ЕС требуют антикоррупционных мер в Украине.

"Это изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конце концов реализовать свои европейские стремления, стать членом ЕС, и это, безусловно, правда", – подчеркнул он.

Спикер добавил, что преодоление коррупции важно прежде всего для Украины в контексте ее соседства с Россией.

"Они будут соседями с Россией всегда. Им нужна экономика, которая может поддерживать аппарат безопасности, чтобы сдерживать российскую агрессию в будущем. И они не смогут этого сделать, если коррупция будет широко распространена в разных секторах экономики", – заявил Миллер.

26 сентября 2023 года посольство США в Украине заявило, что Вашингтон передал Киеву список "приоритетных реформ".

Источник LIGA.net в правительстве сообщил, что в документе "нет ничего нового" и он является "summary" (кратким содержанием).

Читайте также: Politico пишет о конфиденциальной версии плана США по помощи Украине: акцент на коррупции

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.