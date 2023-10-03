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В Госдепе США отметили, что Украина в последнее время "агрессивно" борется с коррупцией

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 06:55
В Госдепе США отметили, что Украина в последнее время
Мэттью Миллер (Скриншот)

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер на брифинге заявил, что в последние недели Украина "агрессивно" борется с коррупцией и призвал Киев продолжать усилия в этом направлении.

По его словам, вопросы коррупции обсуждали с президентом Владимиром Зеленским во время визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Миллер заявил, что члены Конгресса США и члены ЕС требуют антикоррупционных мер в Украине.

"Это изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конце концов реализовать свои европейские стремления, стать членом ЕС, и это, безусловно, правда", – подчеркнул он.

Спикер добавил, что преодоление коррупции важно прежде всего для Украины в контексте ее соседства с Россией.

"Они будут соседями с Россией всегда. Им нужна экономика, которая может поддерживать аппарат безопасности, чтобы сдерживать российскую агрессию в будущем. И они не смогут этого сделать, если коррупция будет широко распространена в разных секторах экономики", – заявил Миллер.

  • 26 сентября 2023 года посольство США в Украине заявило, что Вашингтон передал Киеву список "приоритетных реформ".
  • Источник LIGA.net в правительстве сообщил, что в документе "нет ничего нового" и он является "summary" (кратким содержанием).

Читайте также: Politico пишет о конфиденциальной версии плана США по помощи Украине: акцент на коррупции

Милана Головань
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коррупцияВладимир ЗеленскийвойнаЭнтони БлинкенМеттью Миллер
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