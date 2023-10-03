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У Держдепі США відзначили, що Україна останнім часом "агресивно" бореться з корупцією

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 06:55
У Держдепі США відзначили, що Україна останнім часом
Меттью Міллер (Скриншот)

Речник Держдепу США Меттью Міллер на брифінгу заявив, що останніми тижнями Україна "агресивно" бореться з корупцією та закликав Київ продовжувати зусилля в цьому напрямку.

За його словами, питання корупції обговорювали з президентом Володимиром Зеленським під час візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

Міллер заявив, що члени Конгресу США і члени ЄС вимагають антикорупційних заходів в Україні.

"Це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС, і це, безперечно, правда", – наголосив він.

Речник додав, що подолання корупції важливе насамперед для України в контексті її сусідства з Росією.

"Вони будуть сусідами з Росією завжди. Їм потрібна економіка, яка може підтримувати апарат безпеки, щоб стримувати російську агресію в майбутньому. І вони не зможуть цього зробити, якщо корупція буде широко поширена в різних секторах економіки", – заявив Міллер.

Читайте також: Politico пише про конфіденційну версію плану США щодо допомоги Україні: акцент на корупції

Мілана Головань
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