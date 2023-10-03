У Держдепі США відзначили, що Україна останнім часом "агресивно" бореться з корупцією
Речник Держдепу США Меттью Міллер на брифінгу заявив, що останніми тижнями Україна "агресивно" бореться з корупцією та закликав Київ продовжувати зусилля в цьому напрямку.
За його словами, питання корупції обговорювали з президентом Володимиром Зеленським під час візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.
Міллер заявив, що члени Конгресу США і члени ЄС вимагають антикорупційних заходів в Україні.
"Це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС, і це, безперечно, правда", – наголосив він.
Речник додав, що подолання корупції важливе насамперед для України в контексті її сусідства з Росією.
"Вони будуть сусідами з Росією завжди. Їм потрібна економіка, яка може підтримувати апарат безпеки, щоб стримувати російську агресію в майбутньому. І вони не зможуть цього зробити, якщо корупція буде широко поширена в різних секторах економіки", – заявив Міллер.
- 26 вересня 2023 року посольство США в Україні заявило, що Вашингтон передав Києву список "пріоритетних реформ".
- Джерело LIGA.net в уряді повідомило, що в документі "немає нічого нового" і він є "summary" (коротким змістом).
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