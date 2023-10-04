Держбюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України затримало та повідомило про підозру прокурору Фастівської окружної прокуратури Київської області. ДБР заявляє, що він вимагав хабар у приватного підприємства за закриття кримінальних проваджень.

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"Прокурор здійснював нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування щодо підприємства. Він запропонував представнику компанії закрити кримінальне провадження за $30 000. Водночас вимагав дати наперед половину обумовленої суми, а решту хотів отримати вже після закриття справи", – пише відомство.

Після того як прокурор узяв "аванс" у туалетній кабінці одного з ресторанів Києва, він вирішив ще "трохи заробити" на підприємстві та повідомив бізнесменам, що проти підприємства розслідується ще одна кримінальна справа, стверджує ДБР.

Згідно з даними слідства, за додаткові $15 000 він обіцяв "розв'язати питання" й щодо цієї справи, проте це питання домовились обговорити після закриття першого провадження.

Прокурору повідомили про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

ДБР повідомило про підозру заступнику комбата однієї з військових частин Рівненської області. Відомство заявляє, що він забезпечив незаконну виплату у півмільйона гривень донці іншого офіцера цієї частини.

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області отримав від НАБУ та САП підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $4000. Правоохоронці опублікували фотографію портрета, ймовірно, з обличчям підозрюваного, на кшталт знаменитого "портрета імператора Пшонки".

Міський голова Сум та директор департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради отримали підозру в одержанні неправомірної вигоди на суму 2,13 млн грн.

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