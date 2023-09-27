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Суддя із Броварів отримав підозру про хабар. У нього був портрет, як у Пшонки – фото

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 15:17
Суддя із Броварів отримав підозру про хабар. У нього був портрет, як у Пшонки – фото - Фото
Фото - НАБУ

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області отримав від НАБУ та САП підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $4 000.

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27 вересня 2023 року прокурор за участю детективів НАБУ повідомили про підозру судді Броварського міськрайонного суду Київської області.

Як повідомляють правоохоронці, суддю було викрито під час отримання хабаря у розмірі $4 000. Слідство вважає, що суддя отримав гроші за ухвалення рішення про стягнення боргу на користь позивача у цивільному процесі.

Зафіксовано, що раніше підозрюваний отримав $1 000 за рішення про витребування доказів у тому самому процесі. 26 вересня він був викритий на місці злочину під час отримання другої частини хабаря в $3 000.

За твердженням СБУ, під час обшуків у судді вилучено розфасовані в різні конверти $15 600. 

Фото – НАБУ

Фото – НАБУ

Правоохоронці також публікують фотографію портрета, ймовірно, з обличчям підозрюваного, на кшталт знаменитого "портрета імператора Пшонки".

Фото – НАБУ

За даними LIGA.net, йдеться про суддю Володимира Сердинського.

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Сергій Бережний
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