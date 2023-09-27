Суддя із Броварів отримав підозру про хабар. У нього був портрет, як у Пшонки – фото

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області отримав від НАБУ та САП підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $4 000.

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27 вересня 2023 року прокурор за участю детективів НАБУ повідомили про підозру судді Броварського міськрайонного суду Київської області.

Як повідомляють правоохоронці, суддю було викрито під час отримання хабаря у розмірі $4 000. Слідство вважає, що суддя отримав гроші за ухвалення рішення про стягнення боргу на користь позивача у цивільному процесі.

Зафіксовано, що раніше підозрюваний отримав $1 000 за рішення про витребування доказів у тому самому процесі. 26 вересня він був викритий на місці злочину під час отримання другої частини хабаря в $3 000.

За твердженням СБУ, під час обшуків у судді вилучено розфасовані в різні конверти $15 600.

Правоохоронці також публікують фотографію портрета, ймовірно, з обличчям підозрюваного, на кшталт знаменитого "портрета імператора Пшонки".

За даними LIGA.net, йдеться про суддю Володимира Сердинського.

15 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України.

16 травня ексголові Верховного Суду повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

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