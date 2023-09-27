Суддя із Броварів отримав підозру про хабар. У нього був портрет, як у Пшонки – фото
Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області отримав від НАБУ та САП підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $4 000.
27 вересня 2023 року прокурор за участю детективів НАБУ повідомили про підозру судді Броварського міськрайонного суду Київської області.
Як повідомляють правоохоронці, суддю було викрито під час отримання хабаря у розмірі $4 000. Слідство вважає, що суддя отримав гроші за ухвалення рішення про стягнення боргу на користь позивача у цивільному процесі.
Зафіксовано, що раніше підозрюваний отримав $1 000 за рішення про витребування доказів у тому самому процесі. 26 вересня він був викритий на місці злочину під час отримання другої частини хабаря в $3 000.
За твердженням СБУ, під час обшуків у судді вилучено розфасовані в різні конверти $15 600.
Правоохоронці також публікують фотографію портрета, ймовірно, з обличчям підозрюваного, на кшталт знаменитого "портрета імператора Пшонки".
За даними LIGA.net, йдеться про суддю Володимира Сердинського.
- 15 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України.
- 16 травня ексголові Верховного Суду повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна.
Коментарі