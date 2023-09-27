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Судья из Броваров получил подозрение о взятке. У него был портрет, как у Пшонки – фото

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 15:17
Судья из Броваров получил подозрение о взятке. У него был портрет, как у Пшонки – фото - Фото
Фото - НАБУ

Судья Броварского горрайонного суда Киевской области получил от НАБУ и САП подозрение в получении неправомерной выгоды в размере $4 000.  

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27 сентября 2023 года прокурор с участием детективов НАБУ сообщили о подозрении судье Броварского горрайонного суда Киевской области.

Как сообщают правоохранители, судья был разоблачен при получении взятки в размере $4 000. Следствие считает, что судья получил деньги за принятие решения о взыскании долга в пользу истца в гражданском процессе.

Зафиксировано, что ранее подозреваемый получил $1 000 за решение об истребовании доказательств в том же процессе. 26 сентября он был изобличен с поличным при получении второй части взятки в $3 000.

По утверждению СБУ, во время обысков у судьи изъяты расфасованные в разные конверты $15 600.

Фото – НАБУ

Фото – НАБУ

Правоохранители также публикуют фотографию портрета, вероятно, с лицом подозреваемого, в духе знаменитого "портрета императора Пшонки".

Фото – НАБУ

По данным LIGA.net, речь идет о судье Владимире Сердынском.  

  • 15 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины.
  • 16 мая экс-председателю Верховного Суда сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Сергей Бережной
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