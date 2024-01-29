СБУ: Задержана информатор оккупантов, охотившаяся на морпехов ВСУ в Николаевской области

По данным следствия, местная жительница стала информатором спецслужб РФ и разведывала места базирования Сил обороны

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании информатора российских спецслужб. Женщина разведывала места базирования Сил обороны в Николаевской области, утверждает спецслужба.

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По данным следствия, среди основных задач подозреваемой было выявление и передача возможных геолокаций местонахождения командования и боевых подразделений морской пехоты ВСУ.

Чтобы собирать разведданные, женщина обходила местность и скрыто фиксировала объекты украинских войск, а также "втемную" использовала знакомых, у которых расспрашивала нужную ей информацию под видом доверительных разговоров, объясняет СБУ.

Спецслужба отмечает, что полученную информацию фигурантка посылала захватчикам через анонимный чат в популярном мессенджере, а в своих разведывательных отчетах она передавала электронные карты с отметками объектов и данными об ориентировочной численности личного состава и военной техники украинских защитников.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Ведомство сообщает, что контрразведчики разоблачили подозреваемую еще на начальном этапе ее подрывной деятельности, для этого СБУ пошагово документировала все преступные действия фигурантки и задержала ее на попытке выполнения новой разведывательной задачи.

Это позволило своевременно проинформировать командование ВСУ, благодаря этому изменить места временной дислокации и перемещения украинских войск, отмечает спецслужба.

По данным СБУ, задержанная – местная жительница, идеологическая сторонница рашизма, после начала полномасштабного вторжения РФ делала сообщения в соцсетях в поддержку захватчиков и захвата части территории Украины.

Таким образом фигурантка попала в поле зрения российской спецслужбы, которая дистанционно привлекла ее к сотрудничеству, объясняют правоохранители.

Спецслужба отмечает, что во время обыска у подозреваемой изъяли мобильный телефон, который использовался в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Женщина получила подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

Фигурантке грозит до восьми лет тюрьмы, сейчас она находится под стражей.

Фото: СБУ

16 января СБУ сообщила о задержании охранника детсада в Запорожской области. По данным следствия, он является агентом военной разведки РФ и наводил российские ракеты на гражданскую застройку.

24 января СБУ заявила о задержании агента российской Федеральной службы безопасности, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов по позициям Сил обороны в Донецкой области. Среди основных целей оккупантов были штабы и ключевые опорные пункты подразделений ВСУ под Авдеевкой, пишет ведомство.

25 января СБУ сообщила о задержании участника российской хакерской группировки "Народная Cyberармия РФ", подконтрольной российской Федеральной службе безопасности. По данным следствия, мужчина готовил кибератаки на украинские правительственные сайты и наводил российские ракеты на Харьков.

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