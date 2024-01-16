Служба безпеки України повідомила про затримання охоронця дитсадка у Запорізькій області, за даними слідства, він є агентом воєнної розвідки РФ та наводив російські ракети на цивільну забудову.

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Правоохоронці встановили, що за наведенням чоловіка окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ напередодні 2024 року, тоді через російський удар загинув 43-річний чоловік, а багато приватних осель були пошкоджені або повністю зруйновані.

СБУ пише, що коригувальником вогню виявився охоронець місцевого дитсадка, якого у грудні 2023 року дистанційно завербував представник Головного управління Генерального штабу РФ (раніше воно називалося ГРУ).

Спецслужба пояснює, що чоловік потрапив у поле зору окупантів через свою знайому – хористку місцевої церкви Московського патріархату, котра втекла на тимчасово окуповану частину Запорізької області й працює на спецслужбу РФ.

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За вказівками російської спецслужби, чоловік збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення Сил оборони на Запорізькому напрямку, а особливо окупантів цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських захисників, зазначає СБУ.

Також фігурант коригував російські ракетні удари по цивільній та критичній інфраструктурі області, через що страждало мирне населення, зауважують правоохоронці.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного у його власному помешканні, під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, котрий він використовував для спілкування зі спецслужбою РФ через "популярний месенджер", пише відомство.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, йому загрожує довічне ув'язнення.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Фото: СБУ

У травні 2023 року контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради. Його звинувачують у роботі на ФСБ Росії та "наведенні" російських ракет на Україну.

У листопаді СБУ затримала підозрюваного у коригуванні російських ракет під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запорізької області.

У грудні СБУ повідомила про затримання церковної хористки та дружини настоятеля храму Української православної церкви Московського патріархату, котра, за даними слідства, коригувала повітряні атаки загарбників по Запоріжжю та чекала на повну окупацію області.

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