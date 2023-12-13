СБУ: Хористка Московського патріархату наводила ракети на ЗСУ під Запоріжжям – фото

Жінка передавала координати українських захисників та підтримувала окупантів з початку повномасштабного вторгнення, стверджує спецслужба

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання церковної хористки та дружини настоятеля храму Української православної церкви Московського патріархату. За даними слідства, вона коригувала повітряні атаки загарбників по Запоріжжю та чекала на повну окупацію області.

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"Встановлено, що за координатами фігурантки російські окупанти намагались уразити місця базування Сил оборони поблизу обласного центру. Насамперед ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках", – пишуть правоохоронці.

СБУ пише, що встановила місцеперебування підозрюваної та затримала її у власному помешканні в одному з селищ неподалік Запоріжжя.

За даними слідства, жінка з початку повномасштабного вторгнення Росії підтримувала злочинні дії окупантів і сподівалась на захоплення всієї південної області України.

Зокрема, фігурантка неодноразово розповідала про це своїм знайомим з Москви під час телефонних розмов, зауважує спецслужба.

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"Згодом фігурантка почала відстежувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади. Отриману інформацію вона месенджером передавала своїм знайомим у Росії, які потім "звітували" про це представникам спецслужб РФ", – зазначає відомство.

У ході обшуків за місцем проживання жінки був виявлений мобільний телефон, який вона використовувала для передання закритої інформації, повідомляє СБУ.

Жінка отримала підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Фігурантці загрожує до восьми років тюрми, розслідування триває.

Нещодавно послушник Почаївської лаври отримав п'ять років ув'язнення за вихваляння РФ і дискредитацію ЗСУ.

СБУ повідомила, що затримала жінку, яка наводила удари російських окупантів по позиціях українських військових у районі Краматорська на Донеччині. Інформацію, корисну для ворога, вона "зливала" через екссвященника УПЦ МП, пишуть правоохоронці.

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