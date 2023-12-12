СБУ взяла помічницю ексклірика УПЦ МП, яка "зливала" дані про ЗСУ під Краматорськом – фото

На початку 2023 року жінка виїжджала до РФ, щоб зустрітися зі своїм "куратором" – ексочільником розвідки артилерії 100-ї бригади ЗС РФ

Фото: СБУ

Служба безпеки України стверджує, що затримала жінку, яка наводила удари російських окупантів по позиціях українських військових у районі Краматорська на Донеччині. Інформацію, корисну для ворога, вона "зливала" через екссвященника УПЦ МП, пишуть правоохоронці.

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За даними слідства, "зв'язковий", колишній клірик УПЦ МП, на початку повномасштабної війни виїхав до Росії та нібито почав працювати на ФСБ.

Затримана, як стверджує СБУ, була його помічницею – вони разом служили у церкві. Водночас після втечі священника до країни-агресора, жінка продовжила спілкуватися з ним.

Згодом вона також почала співпрацювати з окупантами, кажуть правоохоронці. Для цього через країни ЄС вона виїжджала до Росії, де зустрічалася зі своїм "куратором" - ексочільником розвідки артилерії 100-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Після "інструктажу" вона повернулася до України, "зливаючи" ворогу інформацію про позиції Сил оборони.

Жінку арештували у її будинку в селищі Красноторка. Їй світить вісім років тюрми.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нещодавно послушник Почаївської лаври отримав п'ять років ув'язнення за вихваляння РФ і дискредитацію Збройних Сил України.

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