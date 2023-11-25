Частина СН та ексОПЗЖ хочуть зірвати законопроєкт про заборону УПЦ МП – документ

51 народний депутат, зокрема від Слуги народу та колишньої забороненої в Україні ОПЗЖ, просять спікера парламенту Руслана Стефанчука відправити ухвалений у першому читанні законопроєкт про заборону УПЦ МП до Венеційської комісії, аби та надала висновок про відповідність законопроєкту конституційному та міжнародному праву. Відповідний документ опинився в розпорядженні LIGA.net, його автентичність підтвердили двоє нардепів.

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Автори документа наголошують, що "держава не має права вказувати віруючим громадянам України, в яку їм церкву ходити та лишати вірян можливості здійснювати свої релігійні потреби", зазначаючи, що законопроєкт нібито порушує Конституцію та норми міжнародного права.

Під документом підписався 51 депутат. Серед Слуг народу там:

→ Максим Бужанський (2020 року ініціював законопроєкт про часткове повернення російської мови в українські школи, регулярно стає учасником мовних скандалів);

→ Данило Гетьманцев;

→ перший заступник голови фракції Андрій Мотовиловець;

→ Артем Культенко (напередодні голосування за законопроєкт у першому читанні Культенко, за словами співрозмовників LIGA.net, займався "легким шантажем", погрожуючи перестати підтримувати важливі для СН законопроєкти, якщо питання УПЦ МП буде внесене та проголосовано);

→ Артем Дмитрук (2021 року нардепа його виключили з фракції Слуга народу. Сам він пов'язував своє виключення з тим, що раніше приєднався до міжфракційного об'єднання ексспікера Дмитра Разумкова);

→ Євген Шевченко (2021 року фракція заявила про виключення Шевченка зі свого складу);

→ Павло Халімон (влітку 2022-го придбав на Печерську маєток за 10 млн грн, оформивши його на іншу особу)

Серед колишньої ОПЗЖ:

→ Юрій Бойко;

→ Сергій Льовочкін (21 березня 2023 року Рада проголосувала за його виключення з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки);

→ Григорій Суркіс.

Ухвалення закону про заборону УПЦ МП було ініціативою президента Володимира Зеленського. Звернення нардепів, навіть при набранні 150 підписів, не зобовʼязує Стефанчука направляти законопроєкт до Венеційської комісії.

17 жовтня 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату. Проти нього проголосувало 15 нардепів - поіменне голосування.

Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.

У жовтні 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій та забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.

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