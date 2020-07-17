В Киеве протестуют против законопроекта Бужанского: в центр стянули полицию

Под Верховной Радой проходит митинг в защиту украинского языка

В центре Киева полиция и Нацгвардия заступили на усиленное дежурство в связи с акциями протеста. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Сегодня под Верховной Радой проходит акция против законопроекта нардепа от Слуги народа Максима Бужанского о частичном возвращении русского языка в школы.

В полиции заявляют, что к охране правопорядке привлекли нацгвардейцев, спасателей, кинологов, взрывотехников и полицейских диалога. С участниками акции проводят превентивную работу, чтобы не допустить нарушений порядка и общественной безопасности.

Законопроект № 2362 отменяет требование закона о языке, предусматривающее переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года. Бужанский предлагает отложить это до 1 сентября 2023 года.

Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики законопроект отклонил.

Между полицией и протестующими произошел конфликт. Один из участников акции рассказал в комментарии hromadske, что они хотели пронести под Раду дрова, чтобы использовать их в качестве инсталляции, однако полиция не дала им этого сделать.

Ряд депутатов фракции Слуга народа призвали коллег не поддерживать законопроект Бужанского. Они считают, что документ "вносит раскол в общество".

16 июля Рада решила не рассматривать скандальный законопроект - его перенесли на 17 июля.

Владислав Сердюк

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