Рада планирует завтра рассмотреть законопроект Бужанского о языке

Скандальный законопроект планировали рассмотреть сегодня, однако он не был внесен в повестку дня

В повестку дня Верховной Рады на 17 июля внесли законопроект авторства депутата Слуги народа Максима Бужанского. Документ отменяет требование закона о переходе учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

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Проект закона планировали рассмотреть сегодня, 16 июля, однако он не был внесен в повестку дня сегодняшнего заседания.

Днем под Верховной Радой прошла акция протеста против этой законодательной инициативы Бужанского. Были флаги Евросолидарности, Нацкорпуса, Свободы, Демократичної сокири и Самообороны Майдана.

Законопроект № 2362 отменяет требование закона о языке, предусматривающее переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года. Бужанский предлагает отложить это до 1 сентября 2023 года.

Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики законопроект отклонил.

Ряд депутатов Слуга народа призвали не поддерживать законопроект своего коллеги по фракции. Они считают, что документ "вносит раскол в общество".

Вадим Ребрина

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