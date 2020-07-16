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16.07.2020, 11:20

Под Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фото

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Под Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фото
Под Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фото
Под Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фотоПод Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фото

Под Верховной Радой около 1000 людей митингуют в защиту украинского языка

Сегодня у Верховной Рады проходит акция против законопроекта нардепа от Слуги народа Максима Бужанского о частичном возвращении русского языка в школы. У стен парламента, по оценке Громадське радіо, находятся более 1000 человек.

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Люди держат украинские флаги и плакаты с надписями "Заважає мова - геть до Ростова", "Руки геть від української мови", "Ні русифікації", "Слово=зброя, українське слово=українська зброя", "Нас єднає мова", "Мова - це зброя", "Кажи мовою, а не ляпай язиком", "Зупини лінгвоцид" и другие.

Многие пришли под партийными флагами ЕвросолидарностиНацкорпуса, Свободы, Демократичної сокири и Самообороны Майдана.

На площади у Рады также установлена ​​сцена с цитатой украинской поэтессы Лины Костенко: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову".

Участники требуют на принимать законопроект №2362.

  • В случае принятия законопроекта, отмечает депутат Евросолидарности Владимир Вятрович, переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 году будет отменен. Комитет Рады законопроект Бужанского отклонил, так как он приведет к увеличению расходов.
  • Ряд депутатов фракции Слуга народа призвали коллег не поддерживать законопроект Бужанского. Они считают, что документ "вносит раскол в общество". 
  • 16 июля Рада решила не рассматривать скандальный законопроект - его перенесли на 17 июля.
  • Сейчас законопроекта нет в повестке дня заседания Рады.
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Теги: протест, законопроект, рада, язык, митинг, Максим Бужанский
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