Под Радой митингуют против законопроекта Бужанского о языке: фото

Сегодня у Верховной Рады проходит акция против законопроекта нардепа от Слуги народа Максима Бужанского о частичном возвращении русского языка в школы. У стен парламента, по оценке Громадське радіо, находятся более 1000 человек.

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Люди держат украинские флаги и плакаты с надписями "Заважає мова - геть до Ростова", "Руки геть від української мови", "Ні русифікації", "Слово=зброя, українське слово=українська зброя", "Нас єднає мова", "Мова - це зброя", "Кажи мовою, а не ляпай язиком", "Зупини лінгвоцид" и другие.

Многие пришли под партийными флагами Евросолидарности, Нацкорпуса, Свободы, Демократичної сокири и Самообороны Майдана.

На площади у Рады также установлена ​​сцена с цитатой украинской поэтессы Лины Костенко: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову".

Участники требуют на принимать законопроект №2362.