Рада отказалась рассматривать завтра скандальный законопроект Бужанского

Законопроекта о языке обучения авторства депутата Максима Бужанского нет в повестке дня Рады

В повестке дня Верховной Рады на 16 июля отсутствует законопроект авторства депутата Слуги народа Максима Бужанского, который отменяет требование закона о переходе учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

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Согласно опубликованной на сайте парламента повестке, среди 40 вопросов, которые планируется рассмотреть на завтрашнем заседании, нет законопроекта Бужанского.

В случае принятия законопроекта, отмечает депутат Евросолидарности Владимир Вятрович , переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 г будет отменен. Комитет Рады законопроект Бужанского отклонил, так как он приведет к увеличению расходов.

13 июля заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента этот законопроект, сообщает Украинская правда

Вчера ряд депутатов фракции Слуга народа призвали коллег не поддерживать законопроект Бужанского. Они считают, что документ "вносит раскол в общество".

Вадим Ребрина

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