Часть СН и экс-ОПЗЖ хотят сорвать законопроект о запрете УПЦ МП – документ

51 народный депутат, в частности от Слуги народа и бывшей запрещенной в Украине ОПЗЖ, просят спикера парламента Руслана Стефанчука отправить принятый в первом чтении законопроект о запрете УПЦ МП в Венецианскую комиссию, чтобы и предоставила заключение о соответствии законопроекту конституционному и международному праву. Соответствующий документ оказался в распоряжении LIGA.net, его подлинность подтвердили двое нардепов.

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Авторы документа отмечают, что "государство не имеет права указывать верующим гражданам Украины, в которую им церковь ходить и оставлять верующих возможности осуществлять свои религиозные потребности", отмечая, что законопроект якобы нарушает Конституцию и нормы международного права.

Под документом подписался 51 депутат. Среди Слуг народа там:

→ Максим Бужанский (в 2020 году инициировал законопроект о частичном возвращении русского языка в украинские школы, регулярно становится участником языковых скандалов);

→ Даниил Гетманцев;

→ первый заместитель председателя фракции Андрей Мотовиловец;

→ Артем Культенко (накануне голосования за законопроект в первом чтении Культенко, по словам собеседников LIGA.net, занимался "легким шантажом", угрожая перестать поддерживать важные для СН законопроекты, если вопрос УПЦ МП будет внесен и проголосован);

→ Артем Дмитрук (в 2021 году нардепа его исключили из фракции. Сам он связывал свое исключение с тем, что ранее присоединился к межфракционному объединению экс-спикера Дмитрия Разумкова);

→ Евгений Шевченко (в 2021 году фракция заявила об исключении Шевченко из своего состава);

→ Павел Халимон (летом 2022-го приобрел на Печерске имение за 10 млн грн, оформив его на другое лицо)

Среди бывшей ОПЗЖ :

→ Юрий Бойко;

→ Сергей Левочкин (21 марта 2023 года Рада проголосовала за его исключение из комитета по национальной безопасности, обороне и разведке);

→ Григорий Суркис.

Принятие закона о запрете УПЦ МП было инициативой президента Владимира Зеленского. Обращение нардепов, даже при набирании 150 подписей, не обязывает Стефанчука направлять законопроект в Венецианскую комиссию.

17 октября 2023 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата. Против него проголосовало 15 нардепов – поименное голосование.

Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года большинство украинцев начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.

В октябре 2023 года стало известно, что Служба безопасности Украины инициировала законопроект о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата.

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