СБУ взяла помощницу экс-клирика УПЦ МП. Она "сливала" данные о ВСУ под Краматорском – фото

В начале 2023 года женщина уезжала в РФ, чтобы встретиться со своим "куратором" – экс-главой разведки артиллерии 100-й бригады ВС РФ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала женщину, которая наводила удары российских оккупантов по позициям украинских военных в районе Краматорска Донецкой области. Информацию, полезную для врага, она "сливала" через экс-священника УПЦ МП, пишут правоохранители.

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По данным следствия, "связной", бывший клирик УПЦ МП, в начале полномасштабной войны уехал в Россию и якобы начал работать на ФСБ.

Задержанная, как утверждает СБУ, была его помощницей – они вместе служили в церкви. В то же время после бегства священника в страну-агрессор женщина продолжила общаться с ним.

Впоследствии она тоже начала сотрудничать с оккупантами, говорят правоохранители. Для этого через страны ЕС она выезжала в Россию, где встречалась со своим "куратором" – экс-главой разведки артиллерии 100-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

После "инструктажа" она вернулась в Украину, "сливая" врагу информацию о позициях Сил обороны.

Женщина была арестована в ее доме в поселке Красноторка. Ей светит восемь лет тюрьмы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Недавно послушник Почаевской лавры получил пять лет заключения за хвалу РФ и дискредитацию Вооруженных Сил Украины.

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