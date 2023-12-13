СБУ: Хористка Московского патриархата наводила ракеты на ВСУ под Запорожьем – фото

Женщина передавала координаты украинских защитников и поддерживала оккупантов с начала полномасштабного вторжения, утверждает спецслужба.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании церковной хористки и супруги настоятеля храма Украинской православной церкви Московского патриархата. По данным следствия, она корректировала воздушные атаки захватчиков по Запорожью и ожидала полной оккупации области.

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"Установлено, что по координатам фигурантки российские оккупанты пытались поразить места базирования Сил обороны вблизи областного центра. В первую очередь врага интересовали пункты временной дислокации подразделений ВСУ, которые вовлечены в контрнаступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях", – пишут правоохранители.

СБУ пишет, что установила местонахождение подозреваемой и задержала ее в собственном доме в одном из поселков неподалеку от Запорожья.

По данным следствия, женщина с начала полномасштабного вторжения России поддерживала преступные действия оккупантов и надеялась на захват всей южной области Украины.

В частности, фигурантка не раз рассказывала об этом своим знакомым из Москвы во время телефонных разговоров, отмечает спецслужба.

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"Впоследствии фигурантка начала отслеживать места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории громады. Полученную информацию она мессенджером передавала своим знакомым в России, которые затем отчитывались об этом представителям спецслужб РФ", – отмечает ведомство.

В ходе обысков по месту жительства женщины был обнаружен мобильный телефон, который она использовала для передачи закрытой информации, сообщает СБУ.

Женщина получила подозрение в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

Фигурантке грозит до восьми лет тюрьмы, расследование продолжается.

Недавно послушник Почаевской лавры получил пять лет заключения за восхваление РФ и дискредитацию ВСУ.

СБУ сообщила, что задержала женщину, которая наводила удары российских оккупантов по позициям украинских военных в Краматорском районе Донецкой области. Информацию, полезную для врага, она "сливала" через экс-священника УПЦ МП, пишут правоохранители.

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