Служба безопасности Украины сообщила о задержании охранника детсада в Запорожской области, по данным следствия, он является агентом военной разведки РФ и наводил российские ракеты на гражданскую застройку.

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Правоохранители установили, что по наводке мужчины оккупанты обстреляли жилые дома в поселке Степногорск накануне 2024 года, тогда из-за российского удара погиб 43-летний мужчина, а многие частные дома были повреждены или полностью разрушены.

СБУ пишет, что корректировщиком огня оказался охранник местного детсада, которого в декабре 2023 года дистанционно завербовал представитель Главного управления Генерального штаба РФ (ранее оно называлось ГРУ).

Спецслужба объясняет, что мужчина попал в поле зрения оккупантов из-за своей знакомой – хористки местной церкви Московского патриархата, сбежавшей на временно оккупированную часть Запорожской области и работающей на спецслужбу РФ.

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По указаниям российской спецслужбы мужчина собирал разведданные о местах дислокации и перемещения Сил обороны на Запорожском направлении, особенно оккупантов интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских защитников, отмечает СБУ.

Также фигурант корректировал российские ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре области, из-за чего страдало мирное население, отмечают правоохранители.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в его собственном доме, во время обыска у него изъяли мобильный телефон, который он использовал для общения со спецслужбой РФ через "популярный мессенджер", пишет ведомство.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц, ему грозит пожизненное заключение.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Фото: СБУ

В мае 2023 контрразведка СБУ задержала бывшего депутата-коммуниста Запорожского горсовета. Он обвиняется в работе на ФСБ России и "наведении" российских ракет на Украину.

В ноябре СБУ задержала подозреваемого в корректировке российских ракет во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожской области.

В декабре СБУ сообщила о задержании церковной хористки и жены настоятеля храма Украинской православной церкви Московского патриархата, которая, по данным следствия, корректировала воздушные атаки захватчиков по Запорожью и ожидала полной оккупации области.

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