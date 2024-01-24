Служба безпеки України заявила про затримання агента російської Федеральної служби безпеки, який готував серію ракетно-артилерійських ударів по позиціях Сил оборони у Донецькій області. Серед основних цілей окупантів були штаби та ключові опорні пункти підрозділів ЗСУ під Авдіївкою, пише відомство.

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Окрім цього, загарбників цікавили можливі маршрути руху важкого озброєння Сил оборони у напрямку передової, зазначає СБУ.

За даними слідства, у зоні особливої уваги окупантів були ракетні системи M142 HIMARS, танки Leopard та бойові машини піхоти Bradley.

"Для здійснення ударів по об’єктах ЗСУ російський агент мав виявити їхні локації та передати відповідні координати до ФСБ. Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і тим самим запобігли серії ворожих обстрілів позицій українських захисників у районі жорстоких боїв за Авдіївку", – пише спецслужба.

СБУ повідомляє, що у результаті спецоперації фігуранта затримали у власному помешканні – у нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об’єктів Сил оборони та листування з ФСБ.

Скриншоти: СБУ

Скриншоти: СБУ

Скриншоти: СБУ

За даними слідства, фігурант – мешканець Мирнограда Донецької області, якого спецслужба РФ завербувала у грудні 2023 року.

У поле зору окупантів чоловік потрапив через те, що поширював інформацію про підрозділи ЗСУ у проросійських Telegram-групах, зазначає відомство.

Щоб зібрати розвіддані для ФСБ, фігурант обходив прифронтову територію та робив відповідні мітки на електронній мапі, а потім перенаправляв своєму російському куратору геолокації з текстовим описом, пояснюють правоохоронці.

СБУ повідомила чоловікові про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення, наразі він перебуває під вартою.

У жовтні 2023 року контррозвідка затримала чоловіка та жінку, яких СБУ називає агентами РФ. Вони, як стверджує слідство, зливали окупантам локації українських блокпостів, укріплень біля передової, намагалися виявити вогневі позиції артилерії та маршрути руху бронетехніки Сил оборони, серед іншого й танків Abrams.

У січні 2024 року СБУ повідомила, що її кіберфахівці затримали ще одного інформатора російських спецслужб. За даними слідства, чоловік збирав дані про Повітряні сили ЗСУ у Кіровоградській області.

Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники отримують через соцмережі не менш як 60% розвідувальних даних.

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