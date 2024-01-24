Служба безопасности Украины заявила о задержании агента российской Федеральной службы безопасности, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов по позициям Сил обороны в Донецкой области. Среди основных целей оккупантов были штабы и ключевые опорные пункты подразделений ВСУ под Авдеевкой, пишет ведомство.

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Кроме этого, захватчиков интересовали возможные маршруты движения тяжелого вооружения Сил обороны в направлении передовой, отмечает СБУ.

По данным следствия, в зоне особого внимания оккупантов были ракетные системы M142 HIMARS, танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.

"Для осуществления ударов по объектам ВСУ российский агент должен был выявить их локации и передать соответствующие координаты в ФСБ. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и тем самым предотвратили серию вражеских обстрелов позиций украинских защитников в районе жестоких боев за Авдеевку", – пишет спецслужба.

СБУ сообщает, что в результате спецоперации фигуранта задержали в собственном доме – у него изъят мобильный телефон, который он использовал для фотофиксации объектов Сил обороны и переписки с ФСБ.

Скриншоты: СБУ

Скриншоты: СБУ

Скриншоты: СБУ

По данным следствия, фигурант – житель Мирнограда Донецкой области, которого спецслужба РФ завербовала в декабре 2023 года.

В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за того, что распространял информацию о подразделениях ВСУ в пророссийских Telegram-группах, отмечает ведомство.

Чтобы собрать разведданные ФСБ, фигурант обходил прифронтовую территорию и делал соответствующие метки на электронной карте, а затем перенаправлял своему российскому куратору геолокации с текстовым описанием, поясняют правоохранители.

СБУ сообщила мужчине о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение, сейчас он находится под стражей.

В октябре 2023 года контрразведка задержала мужчину и женщину, которых СБУ называет агентами РФ. Они, как утверждает следствие, сливали оккупантам локации украинских блокпостов, укреплений возле передовой, пытались выявить огневые позиции артиллерии и маршруты движения бронетехники Сил обороны, в том числе танков Abrams.

В январе 2024 года СБУ сообщила, что ее киберспециалисты задержали еще одного информатора российских спецслужб. По данным следствия, мужчина собирал данные о Воздушных силах ВСУ в Кировоградской области.

Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики получают через соцсети не менее 60% разведывательных данных.

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