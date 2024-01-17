СБУ: Затримали агента РФ, який шпигував за українською авіацією на Кіровоградщині

За даними слідства, чоловік надсилав дані до спеціалізованих Telegram-каналів, створених спецслужбами РФ

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що її кіберфахівці затримали ще одного інформатора російських спецслужб. За даними слідства, чоловік збирав дані про Повітряні сили ЗСУ у Кіровоградській області.

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Правоохоронці зазначають, що насамперед фігуранта цікавили напрямки й частота польотів українських бойових літаків, зокрема, фронтових бомбардувальників та винищувачів, а також затриманий намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами ЗСУ.

СБУ пише, що отримані відомості підозрюваний надсилав до спеціалізованих Telegram-каналів, котрі були створені російськими спецслужбами для збору розвідувальних даних про українських захисників.

Аби маскувати злочинні дії, фігурант періодично змінював ім'я профілю у месенджері та використовував проксі-сервер для анонімізації, пояснює спецслужба.

Правоохоронці зазначають, що задокументували факти незаконної діяльності чоловіка та затримали його у власній оселі.

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За даними слідства, затриманий – мешканець Кропивницького, який понад три місяці тому потрапив у поле зору росіян через свої антиукраїнські дописи у соцмережах.

"Усю подальшу комунікацію з окупантами чоловік здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси. Для збору розвідінформації зловмисник самостійно об’їжджав регіон та приховано фіксував військові об’єкти Сил оборони. Також "потрібні" відомості він випитував у своїх знайомих, яких використовував "втемну", – повідомляє СБУ.

Фігурант отримав підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Підозрюваному загрожує до восьми років ув'язнення, йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: СБУ

У жовтні контррозвідка затримала чоловіка та жінку, яких СБУ називає агентами РФ. Вони, як стверджує слідство, зливали окупантам локації українських блокпостів, укріплень біля передової, намагалися виявити вогневі позиції артилерії та маршрути руху бронетехніки Сил оборони, серед іншого й танків Abrams.

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